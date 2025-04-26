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Президент Ильхам Алиев: Существует прекрасная возможность, чтобы большее число студентов из Азербайджана приезжало в Китай

Политика Материалы 26 апреля 2025 13:19 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Существует прекрасная возможность, чтобы большее число студентов из Азербайджана приезжало в Китай
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Существует прекрасная возможность, чтобы большее число студентов из Азербайджана приезжало в Китай.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в Пекине в интервью телеканалу CGTN (China Global Television Network).

«Я думаю, стоит подумать о Китайско-Азербайджанском университете в Азербайджане. Сейчас мы находимся на этапе оценки этой возможности. Но, безусловно, чем больше люди путешествуют, чем больше они узнают культуру, знакомятся с разными людьми, тем теснее связи между странами. Потому что, да, мы принимаем политические решения. Мы стратегические партнеры, которые дружат на уровне лидеров и правительства. Но нам нужно, чтобы и наши граждане стали ближе, дружили между собой», - подчеркнул глава государства.

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