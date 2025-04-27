Один из семи нарушителей государственной границы Азербайджана нейтрализован, трое задержаны

БАКУ /Trend/ — 26 апреля на участке пограничного отряда «Ленкорань» Управления пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана была зафиксирована попытка незаконного пересечения границы со стороны Ирана.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на ГПС, пограничники обнаружили группу из семи неизвестных лиц, пытавшихся проникнуть на территорию страны. После приведения заставы в боевую готовность и перекрытия зоны ответственности командир предупредил нарушителей командой «Стой!» и сделал предупредительные выстрелы в воздух. Несмотря на это, они открыли огонь по охранникам рубежа.

В соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики «О государственной границе» пограничники были вынуждены применить оружие: один из нарушителей был нейтрализован, трое скрылись.

В ходе совместных с МВД оперативно-розыскных мероприятий задержаны ещё трое граждан — жители Балакенского района:

- Ибрагимов Раджаб Магомед-оглы (1998 г. р.)

- Исаев Иса Магомедович (1990 г. р.)

- Узунов Камран Камалдин-оглы (1982 г. р.)

При осмотре местности изъято 51 кг 884 г наркотических веществ и крупная партия психотропных таблеток в трёх упаковках.

По факту инцидента состоялась встреча с представителями пограничной службы Исламской Республики Иран. Государственная пограничная служба и Военная прокуратура Азербайджана продолжают все необходимые оперативно-следственные мероприятия.