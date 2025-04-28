Производители из Азербайджана и Ирана могут развивать совместное производство - Пезешкиан (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Производители из Азербайджана и Ирана могут развивать совместное производство.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая с совместным заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Иранские и азербайджанские производители могут совместно производить продукцию. Наряду с совместным производством, предприниматели могут также осуществлять совместные инвестиции и действовать сообща", - отметил он.

По его словам, таким образом, страны могут совместно действовать в сферах производства, науки, культуры и политики.

Отметим, что, согласно статистике Таможенной администрации Ирана, в прошлом иранском году (20 марта 2024 - 20 марта 2025) объем ненефтяного торгового оборота между Ираном и Азербайджаном составил около 872 тысяч тонн на сумму 712 миллионов долларов. Объем товарооборота между двумя странами вырос на 6 процентов в стоимостном выражении и на 9,4 процента в весовом отношении по сравнению с предыдущим годом.