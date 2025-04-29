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Началась очередная совместная поездка представителей политических партий Азербайджана на освобожденные от оккупации территории (ФОТО)

Политика Материалы 29 апреля 2025 11:29 (UTC +04:00)
Началась очередная совместная поездка представителей политических партий Азербайджана на освобожденные от оккупации территории (ФОТО)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Представители действующих в стране политических партий, известные политологи и политические обозреватели, а также руководители интернет-телеканалов, редакторы газет и другие журналисты 29 апреля в рамках очередной совместной поездки отправились в город Лачин. Поездка организована Администрацией Президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает во вторник Trend, подобные проекты, способствуя формированию здоровой атмосферы сотрудничества, а также установлению конструктивных отношений между политическими силами, являются проявлением приоритетного внимания к демократическим принципам и ценностям, уделяемого Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в рамках государственной политики.

Нынешняя поездка уже шестая в рамках здорового политического диалога, поощряемого в плоскости политических отношений в стране по инициативе Президента Ильхама Алиева. Ранее аналогичные совместные поездки представителей политических сил были организованы в Агдам, дважды в Шушу, в Зангилан, Аскеран, Ходжалы и Ханкенди. Так, первая поездка лидеров партий и политологов (в Агдам) состоялась 17 марта 2021 года, вторая (в Шушу) – 7 октября 2021 года. В рамках третьей поездки (в Шушу) 15 июня 2022 года представители политических сил приняли участие в международной конференции на тему «Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения – источник мира и стабильности для Кавказа и региона». Четвертая совместная поездка (в Зангилан) состоялась 24 июня 2022 года. А 6 марта 2025 года представители 24 политических партий побывали в Аскеране, Ходжалы и Ханкенди.

В ходе текущего визита предусмотрено ознакомление со строительно-восстановительными работами, проводимыми в городе Лачин, а также с уже действующими предприятиями. Информация о поездке и фотографии будут представлены прессе.

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Началась очередная совместная поездка представителей политических партий Азербайджана на освобожденные от оккупации территории (ФОТО)
Началась очередная совместная поездка представителей политических партий Азербайджана на освобожденные от оккупации территории (ФОТО)
Началась очередная совместная поездка представителей политических партий Азербайджана на освобожденные от оккупации территории (ФОТО)
Началась очередная совместная поездка представителей политических партий Азербайджана на освобожденные от оккупации территории (ФОТО)
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