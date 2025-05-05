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Премьер-министр Беларуси направился с визитом в Азербайджан

Политика Материалы 5 мая 2025 09:40 (UTC +04:00)
Премьер-министр Беларуси направился с визитом в Азербайджан

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направился в Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает Trend, в ходе визита запланированы переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в узком и расширенном форматах. По итогам встречи ожидается подписание ряда двусторонних соглашений.

Программа визита также предусматривает посещение объектов на освобождtнных территориях Азербайджана, где ведутся восстановительные работы.

Кроме того, состоится азербайджано-белорусский бизнес-форум. В его рамках представители белорусского бизнеса презентуют проекты и предприятия различных отраслей - от промышленности до пищевой продукции.

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