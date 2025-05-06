Премьер-министр Беларуси посетил Агдамский промышленный парк и село Сарыджалы (ФОТО) (Дополнено)

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АГДАМ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин прибыли в Агдамский промышленный парк.

Как сообщает во вторник Trend, глава белорусского правительства в ходе осмотра промпарка поинтересовался ходом проводимых здесь работ.

Отмечалось, что одним из проектов, реализуемых в Агдамском районе по развитию экономики и местного производства, является Агдамский промышленный парк. Промышленный парк, созданный указом Президента Ильхама Алиева от 28 мая 2021 года, занимает площадь 190 гектаров. Целью создания парка является возрождение освобожденных от оккупации территорий, реализация промышленного потенциала, поддержка предпринимательства и повышение занятости населения в производственной сфере. Инвестиции в проекты, реализуемые на территории парка, оцениваются в 148 миллионов долларов США, что позволит создать более 2100 рабочих мест. В настоящее время на территории парка действуют девять предприятий. Кроме того, ведется строительство свыше 10 новых предприятий.

В рамках посещения промпарка белорусская делегация передала в дар Службе восстановления, строительства и управления Агдамского, Физулинского и Ходжавендского районов автомобиль коммунального назначения МАЗ-5907С2-012.

Затем состоялось ознакомление с селом Сарыджалы. Было отмечено, что село было оккупировано армянскими вооруженными силами 23 июля 1993 года во время Первой Карабахской войны. В период оккупации село было разрушено и превращено в руины. Наряду с домами, здесь также были варварски уничтожены школа, детский сад, медицинские учреждения, объекты торговли и общественного питания. После славной Победы азербайджанской армии в 44-дневной войне Агдамский район, в соответствии с трехсторонним Заявлением, был 20 ноября 2020 года возвращен Азербайджану. После освобождения от оккупации села Сарыджалы здесь было обнаружено массовое захоронение азербайджанцев. До оккупации в селе проживало 239 семей, всего 1024 человека. Фундамент села, расположенного в 6 километрах от центра города Агдам, был заложен главой государства 4 октября 2022 года. Село Сарыджалы спланировано на 1873 человека (425 семей). Общая проектируемая территория превышает 123 гектара. Всего в селе планируется построить в два этапа 425 частных домов.

Здесь созданы все условия для обеспечения занятости населения, построены различные образовательные, экономические, социальные учреждения, объекты бытового обслуживания, клубно-общинный и культурный центры. Здесь также решены социальные вопросы. Проложены внутренние дороги, проведены электричество, связь, водопровод, обеспечено газоснабжение. Уже началось возвращение жителей села в родные места.

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