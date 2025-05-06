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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом

Политика Материалы 6 мая 2025 18:55 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Вьетнамскому информационному агентству.

«В 2024 году объем товарооборота между двумя странами составил 223,93 млн долларов США. Несомненно, у нас есть потенциал и для дальнейшего наращивания этого показателя», - отметил глава государства, подчеркнув, что две страны взаимодействуют также в нефтяной сфере.

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