Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом

БАКУ /Trend/ - Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Вьетнамскому информационному агентству.

«В 2024 году объем товарооборота между двумя странами составил 223,93 млн долларов США. Несомненно, у нас есть потенциал и для дальнейшего наращивания этого показателя», - отметил глава государства, подчеркнув, что две страны взаимодействуют также в нефтяной сфере.