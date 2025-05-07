Обсуждены перспективы партнерства Азербайджана и Ирака в ряде сфер (ФОТО) (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - 7 мая министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Ирак встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел этой страны Фуадом Хусейном.

Об этом в среду сообщили Trend в МИД Азербайджана.

"Затем встреча министров один на один была продолжена в расширенном составе с участием делегаций с обеих сторон.

В ходе встречи в расширенном составе были обсуждены актуальные вопросы двустороннего и регионального сотрудничества между двумя странами, в частности перспективы партнерства в сферах экономики, торговли, энергетики, транспорта, коммуникаций, науки, культуры, образования и туризма, а также региональная и глобальная обстановка.

Было подчеркнута роль существующих между Азербайджаном и Ираком исторических дружеских, братских отношений, культурной и традиционной близости между двумя народами в развитии отношений. Отмечена важность контактов и визитов на высшем и высоком уровнях, механизма политических консультаций для дальнейшего расширения сотрудничества.

Джейхун Байрамов обратил внимание на важность существующих механизмов сотрудничества между двумя странами, в частности, Совместной межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научно–техническому и культурному сотрудничеству и Азербайджано-иракского бизнес-совета, подчеркнув важность использования перспектив развития двусторонних экономических отношений, в частности сотрудничества в области энергетики и взаимных инвестиций.

На встрече, где обсуждались вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества (ОИС), Движения неприсоединения, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), также была отмечена важность продолжения поддержки, оказанной в рамках многосторонних платформ.

Было отмечено развитие сотрудничества в гуманитарной и образовательной сферах, подчеркнута значение стипендиальных программ для студентов из стран-членов ОИС и Движения неприсоединения, в том числе таких инициатив, как Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева.

Было подчеркнуто, что подписание Меморандума о взаимопонимании между Университетом АДА и Институтом дипломатической службы Республики Ирак в рамках сегодняшнего визита, также является важным событием в расширении сотрудничества в области образования.

Во время встречи также были подробно обсуждены вопросы региональной и международной безопасности, текущая ситуация на Ближнем Востоке, напряжённость между Индией и Пакистаном, а также существующие реалии в нашем регионе в постконфликтный период, усилия Азербайджана по восстановлению и реконструкции, разминированию и установлению мира с Арменией.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим актуальным вопросам повестки дня и темам, представляющим взаимный интерес.

Затем министры выступили с заявлениями по итогам встречи в рамках организованной пресс-конференции с участием представителей СМИ",- говорится в сообщении ведомства.

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