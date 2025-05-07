Президент Ильхам Алиев: Имеется очень серьезный потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом в различных направлениях

БАКУ /Trend/ - Благодаря нашим совместным усилиям имеется очень серьезный потенциал для сотрудничества в торговом, экономическом, культурном, образовательном, энергетическом, транспортном и других направлениях. Сегодня широко обсуждались вопросы в этих и других направлениях.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

«Подписанные документы и проведенный нами обмен в энергетической сфере дают основание говорить о том, что в ближайшем будущем мы еще более расширим наше сотрудничество в этой сфере», - подчеркнул глава государства.