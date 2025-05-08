Азербайджан - влиятельное государство на международной арене и лидер Южного Кавказа - Сахиба Гафарова (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан - влиятельное государство на международной арене и лидер Южного Кавказа.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова во время выступления на специальном заседании парламента на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - автор Конституции независимого Азербайджана", посвященном "Году Конституции и Суверенитета".

"Современная история Азербайджана неразрывно связана с деятельностью великого лидера Гейдара Алиева, ставшей воплощением национального возрождения и устойчивого развития. Великий лидер вписал свое имя золотыми буквами в историю Азербайджана благодаря беспрецедентным заслугам перед народом и родиной. Личность Гейдара Алиева является символом мудрости, стойкости и преданности родине для каждого азербайджанца. Его бессмертные идеи живут и будут жить в делах нынешнего и будущих поколений", - отметила она.

Спикер подчеркнула, что за прошедший период азербайджанский народ уверенно шел по пути демократии, справедливости и верховенства закона, провозглашенных в Конституции.

"Реализация главой государства стратегического видения настоящего и будущего нашего народа и государства превратила Азербайджан в политически, экономически и военно сильную страну, лидера Южного Кавказа и влиятельное государство на международной арене.

Такие крупные проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор, превратила Азербайджан в важный энергетический центр Евразии. Большие инвестиции были вложены в инфраструктуру, транспорт, промышленность и сельское хозяйство. Были реализованы масштабные программы по сокращению бедности, повышению уровня жизни, модернизации социальной сферы.

Азербайджан - автор и активный участник важных глобальных и региональных инициатив и проектов. Страна укрепила свои позиции в Движении неприсоединения и других международных организациях, расширила связи с Исламским миром и Тюркским сообществом. Баку стал местом проведения международных форумов и саммитов",- добавила С.Гафарова.

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