Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка дня заседания Милли Меджлиса, которое пройдет 16 мая.

Как сообщает Trend, в повестку дня заседания включены 12 вопросов.

Это следующие вопросы:

1. Отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми о борьбе с торговлей людьми в Азербайджанской Республике в 2024 году;

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Дисциплинарного устава Вооруженных сил Азербайджанской Республики», «Об утверждении Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Азербайджанской Республики», «Об утверждении Устава внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики», «Об утверждении Положения о прохождении военной службы» и «О воинской обязанности и военной службе» (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный Кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об исполнении» (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения о прохождении военной службы» и «О внесении изменений в Законы Азербайджанской Республики «О воинской обязанности и военной службе» (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях» (третье чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках и Закон Азербайджанской Республики «О судах и судьях» (третье чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об охране памятников истории и культуры» (третье чтение);

8. Проект Конституционного закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики «О дополнительных гарантиях права решения вопроса доверия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Кабинету министров Азербайджанской Республики» (первое чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики «О теплоснабжении» (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Уголовно-процессуальный Кодекс Азербайджанской Республики» (первое чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (первое чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «Об охране здоровья населения», «О частной медицинской деятельности» и «О лекарственных средствах» (первое чтение).

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