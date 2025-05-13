Бакинская инициативная группа организует конференцию на тему "Национальная идентичность, сопротивление и суверенитет: перспективы Корсики" (ФОТО) (Обновлено)

Новость обновлена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 13:08)

БАКУ /Trend/ - 13 мая в столице Италии Риме состоялась тематическая конференция под названием "Национальная идентичность, сопротивление и суверенитет: перспективы Корсики", организованная совместно Бакинской инициативной группой (БИГ) и национальным движением сопротивления Корсики Nazione.

Об этом во вторник сообщили Trend в БИГ.

В конференции приняли участие руководящие и полномочные представители движения Nazione, а также член группы поддержки корсиканскому народу, действующей в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев.

Мероприятие началось с почтения памяти канаков, убитых год назад - 13 мая 2024 года в Канаке (Новая Каледония) французскими правоохранительными органами и поддерживаемыми ими незаконными отрядами милиции.

Исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов выступив на конференции заявил, что возглавляемая им организация поддерживает законную борьбу народов, живущих в условиях колониального господства, таких как канаки, корсиканцы и другие, и рассказал о проделанной в этом направлении работе.

В рамках конференции участники движения Nazione резко осудили политику ассимиляции, проводимую французским правительством, направленную на уничтожение корсиканской национальной идентичности и языка, а также доведены до внимания факты экономической и социальной дискриминации, с которой сталкивается народ Корсики.

Глава молодежного отделения движения Nazione Чилиану Беглиомини посвятил свое выступление роли корсиканского языка в формировании национального самосознания. Он процитировал писателя Лисандру Бассани: "Корсиканский язык — это храм национальной идентичности нашего народа», отметив, что стремление корсиканцев говорить на родном языке систематически подавлялось колониальной политикой Франции. Также он сообщил, что для привлечения внимания международного сообщества были задействованы соответствующие международные механизмы.

Члены движения Nazione Тьерри Казоласко и Жан-Филипп Антолини, рассказывая о сопротивлении корсиканцев, подчеркнули, что в случае сохранения нынешней ситуации существует риск исчезновения тысячелетнего народа. В этом контексте они рассказали о случаях попыток физической расправы над активистами, выступающими за независимость Корсики, со стороны неофициальных вооруженных группировок (Barbouzard), действующих на острове под прикрытием французских правоохранительных органов. Также была затронута тема поощрения подобных действий – в частности, награждения сотрудников этих служб медалями.

13:08

БАКУ /Trend/ - Бакинская инициативная группа (БИГ) принимает участие в конференции на тему "Национальная идентичность, сопротивление и суверенитет: перспективы Корсики", сообщает Trend.

"Тематическая конференция "Национальная идентичность, сопротивление и суверенитет: перспективы Корсики" стартовала в Риме, Италия!

Мероприятие, организованное Бакинской инициативной группой совместно с Национальным движением Корсики, привлекает внимание мировой общественности к борьбе Корсики за её фундаментальные права на суверенитет", - говорится в сообщении БИГ в соцсети X.