Обсуждено военное сотрудничество Азербайджана и Израиля (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Руководящий состав министерства обороны Азербайджанской Республики находится с официальным визитом в Тель-Авиве.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

В рамках визита министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем и начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Эялем Замиром.

На встречах был особо отмечен высокий уровень отношений между Азербайджаном и Израилем, состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития двустороннего военного сотрудничества.

На состоявшейся в рамках официального визита встрече между заместителем министра обороны Азербайджанской Республики - генеральным директором Агилем Гурбановым и генеральным директором министерства обороны Израиля Амиром Барамом были обсуждены меры по расширению двустороннего сотрудничества в военно-технической и военно-образовательной областях, а также планы на перспективу.

Руководящий состав министерства также посетил Главный оперативный центр Армии обороны Израиля и ознакомился с проводимой здесь работой.

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