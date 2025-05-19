Обсуждены межпарламентские связи между Азербайджаном и Испанией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Королевство Испания встретилась с председателем Сената этой страны Педро Ролланом.

Как сообщили Trend в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в ходе встречи председатель Сената Педро Роллан заявил, что Сенат придает большое значение расширению связей между парламентами. Он также высоко оценил сотрудничество наших стран в энергетической сфере и транспортном секторе.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, в свою очередь, подчеркнула успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Испанией в ряде областей, в том числе наличие позитивного опыта сотрудничества в экономической сфере. По ее словам, имеются широкие возможности для развития взаимодействия и в других сферах.

Заявив, что в последнее время наблюдается динамика в развитии политических связей, спикер Милли Меджлиса отметила визит председателя правительства Королевства Испания Педро Санчеса в нашу страну в рамках COP29, его встречу с Президентом Азербайджана и достигнутые в ходе этой встречи договоренности по развитию отношений. Напомнив, что наряду с председателем правительства Королевства Испания Педро Санчесом, для участия в COP29 Азербайджан также посетили члены Сената, Педро Роллан сказал, что сенаторы увидели великолепную организацию этого важного международного мероприятия.

В ходе беседы спикер Сахиба Гафарова подчеркнула значение развития сотрудничества между парламентами. В этом контексте была отмечена важность взаимных визитов парламентских делегаций. На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам налаживания сотрудничества между парламентскими комитетами.

Также были рассмотрены вопросы сотрудничества между нашими странами в гуманитарной сфере. Было подчеркнуто, что связи в сферах образования и культуры сблизили наши народы. Педро Роллан выразил благодарность за интерес и внимание к испанскому языку в нашей стране.

На встрече также было отмечено, что уважение к мультикультурным ценностям является одной из черт, объединяющих Азербайджан и Испанию.

Отметим, что перед началом встречи спикер Сахиба Гафарова оставила запись в Памятной книге. Азербайджанская парламентская делегация также ознакомилась с залом пленарных заседаний Сената Королевства Испания.

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