Азербайджан и Италия обсудили сотрудничество в области военного образования

БАКУ /Trend/ - 20 мая первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев принял директора Центра высших исследований Национального университета обороны Италии генерал-лейтенанта Стефано Маннино.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Сначала итальянская делегация посетила Аллею шехидов и возложила цветы на могилы героических сынов Родины, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, почтила их светлую память.

Поприветствовав итальянского гостя на встрече, состоявшейся в Генеральном штабе азербайджанской армии, генерал-полковник К.Велиев выразил удовлетворение его визитом в страну. Начальник Генерального штаба подчеркнул, что обмен опытом между Азербайджаном и Италией в рамках сотрудничества в области военного образования способствует повышению потенциала профессиональных военных кадров.

Выразив признательность за теплый прием и оказанное гостеприимство, генерал-лейтенант С.Маннино подчеркнул важность организации военных курсов, программ повышения квалификации, а также реализации совместных инициатив в области подготовки специалистов.

На встрече было отмечено особое значение взаимных визитов в укреплении азербайджано-итальянского военного сотрудничества, состоялся подробный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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