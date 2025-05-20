Президент Малави направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Малави Лазарус Маккарти Чаквера направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

"Ваше превосходительство.

Рад поздравить Вас и народ Азербайджана от имени правительства и народа Малави и от себя лично с национальным праздником – 28 Мая – Днем независимости.

Пользуясь случаем, выражаю надежду на укрепление дружественных отношений и сотрудничества между нашими странами на благо наших народов.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мои пожелания Вам здоровья, азербайджанскому народу – благополучия и процветания", - говорится в письме.