Президент Малави направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Малави Лазарус Маккарти Чаквера направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости Азербайджана, сообщает во вторник Trend.
"Ваше превосходительство.
Рад поздравить Вас и народ Азербайджана от имени правительства и народа Малави и от себя лично с национальным праздником – 28 Мая – Днем независимости.
Пользуясь случаем, выражаю надежду на укрепление дружественных отношений и сотрудничества между нашими странами на благо наших народов.
Ваше превосходительство, прошу Вас принять мои пожелания Вам здоровья, азербайджанскому народу – благополучия и процветания", - говорится в письме.