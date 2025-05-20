Продолжаются совместные учения «Араз-2025» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На освобождённых от оккупации территориях Азербайджана продолжаются совместные учения «Араз-2025», проводимые с участием личного состава, привлечённого из Исламской Республики Иран.
Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.
Согласно сценарию, участники успешно выполняют задачи, поставленные на различных этапах учений.
Военнослужащие обеих стран демонстрируют высокий профессионализм.
Совместные учения «Араз-2025», имеющие особое значение с точки зрения укрепления азербайджано-иранских связей и сотрудничества, завершатся 21 мая.
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