Продолжаются совместные учения «Араз-2025» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На освобождённых от оккупации территориях Азербайджана продолжаются совместные учения «Араз-2025», проводимые с участием личного состава, привлечённого из Исламской Республики Иран.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Согласно сценарию, участники успешно выполняют задачи, поставленные на различных этапах учений.

Военнослужащие обеих стран демонстрируют высокий профессионализм.

Совместные учения «Араз-2025», имеющие особое значение с точки зрения укрепления азербайджано-иранских связей и сотрудничества, завершатся 21 мая.

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