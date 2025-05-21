БАКУ /Trend/ - Организация тюркских государств (ОТГ) поддержала кандидатуру Азербайджана на членство в Комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО на 2025-2029 годы.

По информации Trend, это отражено в декларации, подписанной 21 мая на неофициальной встрече глав государств ОТГ в столице Венгрии Будапеште.

Кроме того, была одобрена кандидатура нашей страны в члены Исполнительного Совета ООН-Habitat.

Также были одобрены кандидатуры Узбекистана на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2035–2036 годы и Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2027–2031 годы, кандидатура Казахстана на пост председателя 86-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на 2031–2032 годы, Совета Безопасности ООН на 2039–2040 годы и Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2027–2031 годы, кандидатура Турции на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2037–2038 годы, Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2025–2029 годы и ECOSOC на 2026–2028 годы.

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