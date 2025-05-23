"Мир на Кавказе — моя главная творческая мечта" - Сирус Мирзазаде в "Диалоге с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир новый выпуск аналитической передачи «Диалог с Тофиком Аббасовым», в котором гостем студии стал выдающийся азербайджанский художник, народный художник Азербайджана Сирус Мирзазаде. Разговор получился откровенным, эмоциональным и проникновенным — как о судьбе искусства, так и о следах трагедий, отразившихся в полотнах мастера.

Сирус Мирзазаде рассказал о том, как его живопись менялась в зависимости от времени и внутреннего состояния. По его словам, 1990-е годы оставили глубокий шрам в его душе и отразились в цветовой палитре картин:

«Я любил писать ярко, цветно, солнечно. Но в 90-е, как ни старался — картины получались черными. Несколько лет писал только черными красками. Настроение, обстановка — всё было черным».

С. Мирзазаде подчеркнул, что главной темой его творчества остается женщина — как символ красоты, жизни и тепла: «Я всегда говорил: художник должен воспевать красоту. А самая красивая сущность, что сотворил Бог — это женщина. Мать, сестра, дочь — всё начинается с неё».

Он также поделился личными переживаниями, связанными с созданием и расставанием с картинами: «Каждая картина — как ребёнок. Когда её покупают или я дарю, чувствую, как будто кусочек себя отрываю. Потом проходит, конечно, но первое время тяжело».

Народный художник работает ежедневно — утром преподаёт в Академии художеств, а после обеда уходит в мастерскую: «Я профессор, но душа моя — в живописи. Бывает, за два часа картина готова. Но перед этим — десятки графических набросков, испорченных листов. Это работа, а не вдохновение с потолка».

Сегодня в его мастерской хранится более 200 графических работ и столько же картин. Он работает преимущественно в технике акрила: «Акрил — гладкая краска. Масло даёт вариативность, но я не играю с красками. Мне говорят — ты красишь. Да, я крашу».

Одним из наиболее эмоциональных моментов интервью стала история из времён его учёбы в Москве. Так, однокурсник-армянин, Зорик Мирзоян, задал художнику пугающий вопрос: «Представь, война. Ваши ворвались к нам в село. Ты во главе. Что бы ты сделал, увидев меня?» Мирзазаде ответил, что не тронул бы друга. Но вскоре понял: вопрос был не дружеским, а проверкой на «преданность». Ответ армянина был откровенно шокирующим: «Я бы убил тебя и твою семью».

Этот инцидент стал поворотной точкой: «Я два с половиной года после этого не разговаривал с ним. Вот это и есть их настоящая сущность. Они никогда не забывают. Никогда не прощают. Даже если обнимаются — это фальшь. Они опасны».

С. Мирзазаде рассказал и о своем участии в международных выставках, в том числе во Франции, где представители армянской диаспоры открыто выражали недовольство: «Они смотрели мои картины, говорили: "Вы вне политики". Но потом один армянин-владелец магазина сказал — "Мы бы вам устроили". Это была прямая угроза. Они знали, кто я, и что я представляю азербайджанскую школу».

Он также вспомнил участие в единственной встрече художников СНГ в 2012 году, где рядом оказался армянский коллега: «Сидим, он поёт азербайджанскую песню. Я спрашиваю — зачем? Он отвечает: "А у нас своих нет". Вот так — воруют и ненавидят».

Несмотря на личные трагедии и разочарования, Сирус Мирзазаде верит в идею мира и мечтает воплотить её в большом художественном полотне: «Я бы написал светлую картину — "Мир на Кавказе". Это непросто. Но нам всем нужен мир. Теперь пришло время "мягкой силы" — искусства, гуманитарной сферы, взаимного уважения». Художник убеждён: искусство может быть мостом - если по другую сторону тоже хотят мира.