Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Обсуждены перспективы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)

Политика Материалы 23 мая 2025 18:50 (UTC +04:00)
Обсуждены перспективы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики — командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Хикмет Мирзоев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с командующим 1-й армией Сухопутных войск Турецкой Республики генералом армии Метином Токелем.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией. Стороны особо подчеркнули важность проведения совместных учений с применением современных технологических новшеств, направленных на повышение профессионального уровня и боевых навыков военнослужащих двух братских стран. Был обсужден и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

В рамках визита турецкая делегация также посетила Центр военных игр Военного научно-исследовательского института Национального университета обороны.

В ходе встречи, организованной в Центре, были представлены брифинги и проведены широкие обсуждения в целях обмена опытом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Обсуждены перспективы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)
Обсуждены перспективы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)
Обсуждены перспективы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)
Обсуждены перспективы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)
Обсуждены перспективы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)
Обсуждены перспективы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)
Обсуждены перспективы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)
Обсуждены перспективы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)
Обсуждены перспективы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)
Обсуждены перспективы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости