Председатель Сената Египта прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 мая делегация во главе с председателем Сената Арабской Республики Египет Абдель Вахабом Абдель Разеком прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдара Алиева, где развевались государственные флаги обеих стран, председателя Сената Арабской Республики Египет Абдель Вахаба Абдель Разеги и делегацию встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Египет Джейхун Мамедов и другие официальные лица.