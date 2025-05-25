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Председатель Сената Египта прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 25 мая 2025 02:36 (UTC +04:00)
Председатель Сената Египта прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 25 мая делегация во главе с председателем Сената Арабской Республики Египет Абдель Вахабом Абдель Разеком прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдара Алиева, где развевались государственные флаги обеих стран, председателя Сената Арабской Республики Египет Абдель Вахаба Абдель Разеги и делегацию встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Египет Джейхун Мамедов и другие официальные лица.

Председатель Сената Египта прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Сената Египта прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Сената Египта прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Сената Египта прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
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