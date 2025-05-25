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Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Иордании

Политика Материалы 25 мая 2025 11:09 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Иордании
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Иордании Абдалле II ибн Аль Хусейну, передает Trend.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня независимости Иорданского Хашимитского Королевства.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Иордании – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.

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