В Азербайджане 175 осужденных освобождены досрочно

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц.

Согласно распоряжению, 175 осужденных, приговоренных к лишению свободы, освобождены от неотбытой части наказания, а 25 осужденным к лишению свободы неотбытая часть наказания сокращена наполовину, передает в понедельник Trend.

Также освобождены от наказания один осужденный с условным сроком и два осужденных, отбывание наказания которых было отложено.

Помимо этого, 10 осужденных к ограничению свободы освобождены от неотбытой части наказания, а у двух других осужденных срок сокращён наполовину. Четверо лиц, приговорённых к исправительным работам, также освобождены от оставшейся части наказания. Один осужденный к штрафу полностью освобожден от наказания.

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