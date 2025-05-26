Борьба с исламофобией требует глубокой просветительской работы - Ибрагим Салех Аль-Наими

БАКУ /Trend/ - Борьба с исламофобией требует глубокой просветительской работы.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра образования Катара, председатель Дохинского международного центра по межрелигиозному диалогу Ибрагим Салех Аль-Наими в ходе международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы" в Баку.

По его словам, исламофобию подпитывают искажённые переводы исламских текстов, предвзятые СМИ и крайняя политическая риторика. Она вызывает недопонимание, ненависть, насилие — от дискриминации до терактов, как в Крайстчерче, где были убиты 51 мусульманин.

"Публичные акты осквернения Корана, такие как сожжение в Швеции в июне 2023 года, также вызывают серьёзную обеспокоенность. Эти действия усиливают агрессию и раскол в обществах", - сказал он.

Замминистра отметил, что борьба с исламофобией требует глубокой религиозной и культурной просветительской работы, ответственных СМИ, строгого законодательства, инициатив в сфере прав человека.

"Отмечать Международный день борьбы с исламофобией — важный шаг в этом направлении. Мы должны вместе — мусульмане, христиане, люди всех вероисповеданий — стоять единым фронтом", - подчеркнул Аль-Наими.