В Азербайджане завершено уточнение единого списка избирателей

БАКУ /Trend/ - Завершено составление и уточнение единого списка избирателей.

Как сообщает Trend, сегодня члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана в присутствии представителей СМИ в административном здании ЦИК рассмотрели пересмотренный вариант единого списка избирателей и ознакомились с условиями хранения списков.

В соответствии с требованиями Избирательного кодекса, с начала января каждого года начинается составление и уточнение единого списка избирателей по стране.

Списки избирателей составляются участковыми и окружными избирательными комиссиями в порядке, установленном законодательством, на основании сведений, представляемых руководителями соответствующих органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, командирами воинских частей об избирателях, обладающих активным избирательным правом, и представляются в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Затем списки избирателей утверждаются соответствующими нижестоящими избирательными комиссиями, а также публикуются посредством государственной автоматизированной информационной системы.

Данный процесс в целом завершается к 30 мая.

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