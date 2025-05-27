Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Российской Федерации Владимир Путин направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по сулчаю национального праздника Азербайджана - Дня независимости, сообщает во вторник Trend.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня независимости.

Ваша страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, пользуется растущим авторитетом на мировой арене.

Российско-азербайджанские отношения носят дружественный, союзнический характер. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание конструктивного двустороннего сотрудничества, партнерского взаимодействия в международных делах. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья и успехов, а всем гражданам Азербайджанской Республики – мира и процветания", - говорится в письме.