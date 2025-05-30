Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю Дня независимости (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Открытие аэропорта в Лачине, на территории, имеющей стратегическое значение, является чрезвычайно важным событием, свидетельствующим о том, что Азербайджан, обеспечивший территориальную целостность и суверенитет, уверенно движется к новым национальным целям.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова во время выступления на пленарном заседании парламента.

Она напомнила, что двумя днями ранее, в День независимости Азербайджана, состоялось открытие Международного аэропорта в Лачине. На открытии присутствовали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Лачинский международный аэропорт - третий международный аэропорт, построенный на освобожденных от оккупации территориях.

"В День независимости в Лачине также состоялся Саммит Президента Азербайджана, Президента Турции и премьер-министра Пакистана.

Эта встреча стала новым проявлением стратегического единства трёх дружественных и братских стран, разделяющих общие ценности. С уверенностью можно сказать, что принятые на Саммите решения откроют новый этап в сотрудничестве дружественных и братских государств в самых различных сферах",- отметила спикер.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что от имени Милли Меджлиса Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой было направлено поздравительное письмо по случаю Дня Независимости.

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