Азербайджан избран членом Исполнительного совета UN-Habitat (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан избран членом Исполнительного совета Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Сообщается, что в рамках очередной сессии Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), состоявшейся 30 мая в столице Кении - Найроби, Азербайджанская Республика впервые была избрана членом Исполнительного совета UN-Habitat.

"Исполнительный совет UN-Habitat является основным органом принятия решений, действующим в межсессионный период Программы. В Совете представлены 36 стран. Членство Азербайджана в этой авторитетной структуре ООН будет охватывать период с 2025 по 2029 годы.

Сотрудничество между UN-Habitat - специализированной структурой ООН в области устойчивого градостроительства и человеческих поселений и Азербайджаном в последние годы динамично развивается. Ярким свидетельством этого стало проведение Всемирного дня населенных пунктов (WHD23) в Азербайджане в 2023 году.

Кроме того, с 17 по 22 мая 2026 года Азербайджан примет 13-ю сессию Всемирного градостроительного форума ООН (World Urban Forum, WUF13)", - отмечается в информации ведомства.

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