В июне состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В июне состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса.

Об этом сообщила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на прошедшем сегодня последнем заседании весенней сессии парламента, передает Trend.

"Сегодня последнее заседание весенней сессии. В соответствии с частью II статьи 88 Конституции ко мне обратились 85 депутатов для созыва внеочередной сессии. В июне у нас будет внеочередная сессия", - сказала она.

Спикер отметила, что в ходе сессии было проведено 14 заседаний парламента, принято 65 законов.

"Приняты изменения в 55 законах, в том числе в 2 конституционных законах, утверждены 8 международных документов", - сказала она.

Отметим, что согласно Внутреннему уставу законодательного органа, внеочередная сессия созывается по требованию 42 депутатов.

В период внеочередных сессий проводятся пленарные заседания Милли Меджлиса, заседания комитетов и комиссий.