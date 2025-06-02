Президент Ильхам Алиев: Инвестиции в энергетическую безопасность многих стран повышают геополитическую значимость Азербайджана (Полный текст выступления главы государства)

БАКУ /Trend/ - Вместе с нашими партнерами мы построили стратегические трубопроводы, соединяющие Каспийское море с Черным и Средиземным морями. И, конечно же, венцом наших трубопроводов является Южный газовый коридор, протяженностью 3500 километров и простирающийся от азербайджанских шельфовых месторождений до Италии. Таким образом, инвестиции в энергетическую безопасность многих других стран, конечно же, повышают геополитическую значимость Азербайджана. Мы все четко понимаем, что энергия, нефть и газ будут и впредь играть важную роль в энергетической безопасности многих стран.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на официальной церемонии открытия 30-й выставки Caspian Oil and Gas, 13-й выставки Caspian Power и 30-го форума Baku Energy Forum.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Доброе утро, дамы и господа. Прежде всего, я хотел бы поприветствовать всех наших гостей. Спасибо, что вы сегодня с нами.

Я также выражаю благодарность организаторам за постоянную поддержку энергетической повестки дня Азербайджана.

Как уже упоминалось, в 1994 году, сразу после проведения первой нефтегазовой выставки, Азербайджан подписал контракт с консорциумом международных нефтяных компаний, который впоследствии был назван «Контрактом века» и фактически изменил всю геополитическую и геоэкономическую ситуацию в регионе.

Это стало возможным благодаря дальновидности президента Гейдара Алиева, который четко понимал, что без широкого международного сотрудничества, особенно в области энергетики, которая в то время была, пожалуй, единственной привлекательной частью нашей экономики, Азербайджан не сможет не только преодолеть трудности, но и стать по-настоящему независимой страной.

Потому что сейчас, оглядываясь назад, мы видим, что путь к независимости фактически начался именно с этого исторического момента. В то время иностранные инвесторы по объективным причинам считали Азербайджан очень рискованной страной. Страна только что пережила гражданскую войну, экономическая ситуация была близка к коллапсу, инфляция составляла 1000 процентов, повсеместная нищета и оккупация наших территорий Арменией, приведшая к этнической чистке сотен тысяч азербайджанцев, создавали, как вы можете себе представить, очень мрачную картину нашего будущего. Сегодня, оглядываясь назад, мы видим, что наша энергетическая политика была движущей силой нашего экономического и политического успеха.

Сегодня Азербайджан - страна со стабильной политической системой, с развивающейся экономикой. Доля нефти и газа в нашем ВВП составляет чуть более 30 процентов. Азербайджан проводит масштабные экономические реформы, и наша экономика самодостаточна. Наш внешний долг составляет менее 7 процентов ВВП, а наши финансовые резервы превышают наш внешний долг в 14 раз. Нам удалось сократить бедность за счет справедливого распределения национального богатства. Сегодня уровень бедности составляет около 5 процентов.

Мы вложили большие средства в человеческий капитал, в образование, и уровень грамотности близок к 100 процентов. Мы создали новую среду в регионе.

Не имея выхода к открытым морям, Азербайджан с его огромными инвестициями в транспортную инфраструктуру сегодня считается одним из важных транспортных узлов Евразии. Также наши энергетические проекты полностью изменили энергетическую карту Евразии.

Вместе с нашими партнерами мы построили стратегические трубопроводы, соединяющие Каспийское море с Черным и Средиземным морями. И, конечно же, венцом наших трубопроводов является Южный газовый коридор, протяженностью 3500 километров и простирающийся от азербайджанских шельфовых месторождений до Италии.

Таким образом, инвестиции в энергетическую безопасность многих других стран, конечно же, повышают геополитическую значимость Азербайджана. Мы все четко понимаем, что энергия, нефть и газ будут и впредь играть важную роль в энергетической безопасности многих стран.

В прошлый раз, выступая на «Бакинской энергетической неделе», я сообщил аудитории, что мы экспортируем природный газ в восемь стран. Теперь я хотел бы сообщить вам, что число стран, в которые мы экспортируем наш газ, достигло двенадцати. И это еще не конец.

Мы все еще находимся в процессе переговоров и инвестиций с некоторыми странами с целью расширения нашей географии поставок. Таким образом, с точки зрения географического охвата трубопроводным газом, считаю, что Азербайджан сейчас является одной из ведущих стран в мировом масштабе.

Все это является положительной динамикой, и мы видим позитивное влияние нашего энергетического развития не только на потенциал самого Азербайджана, но и на соседние страны.

И так, когда энергетические ресурсы управляются должным образом, когда сотрудничество между инвесторами, принимающей страной, транзитерами, фактически таково, каким является здесь, тогда вы достигаете успеха. Это беспроигрышная ситуация, и мы всегда очень внимательно смотрели на баланс интересов между производителями, транзитерами и потребителями. Я думаю, что это очень важный фактор для будущего энергетического сотрудничества.

Наш экспорт природного газа в прошлом году достиг 25 миллиардов кубометров, и на основе контрактов, которые уже подписаны, и на основе процесса, который уже находится на стадии согласования, мы планируем увеличить нашу добычу. Если все пойдет по нашим планам, к 2030 году мы увеличим экспорт газа еще до 8 миллиардов кубометров. И это будет доступно для международного рынка.

К тому времени, как раз к 2030 году, мы, опять же, на основе уже подписанных контрактов и инвестиционных обязательств, планируем иметь 6,5 гигаватт установленной мощности возобновляемой энергии. Это составит более 35 процентов от нашей общей энергосистемы.

Таким образом, зеленая повестка дня Азербайджана очень амбициозна. Страна, богатая нефтью и газом, инвестирует совместно с иностранными инвесторами в зеленую энергетику, что демонстрирует нашу ответственность.

С таким потенциалом «зеленой» энергии мы определенно сможем удовлетворить растущие потребности Азербайджана в электроэнергии, в основном за счет возобновляемых источников, что позволит нам сэкономить еще несколько миллиардов кубометров газа, которые будут доступны для экспорта.

Я понимаю, что как президенту COP29, возможно, сейчас неуместно много говорить о нефти и газе, но наша повестка дня в отношении COP29 была очень прагматичной. Она была далека от популизма и ложных нарративов. Она была основана на прагматических расчетах спроса стран на ископаемое топливо.

И мы видим, что происходит в некоторых странах, когда не соблюдается баланс между ископаемым топливом и зеленой энергией. Это становится причиной отключений электроэнергии, энергетического коллапса и может привести к гораздо более сложным последствиям. Поэтому я считаю правильной политикой сохранение баланса и отказ от следования веяниям времени, которые иногда диктуют наши шаги.

В нашем случае мы увеличиваем добычу природного газа, чтобы удовлетворить потребности ожидающих этот газ стран, и одновременно вместе с партнерами инвестируем в наши проекты в области зеленой энергетики.

Восемь миллиардов кубометров газа, которые планируется дополнительно добыть к 2030 году, будут добываться на пяти существующих и новых месторождениях. Это означает рост объемов добычи инвесторами, которые уже работают в Азербайджане. В то же время, новые контракты, которые были подписаны или будут подписаны в ближайшее время, дадут этот потенциал.

В прошлом году на Бакинской энергетической неделе было подписано несколько контрактов на выработку в целом 1000 мегаватт зеленой энергии. В этот раз также будут подписаны контракты на несколько сотен мегаватт зеленой энергии. Так что мы продолжаем идти по этому пути.

И говоря о COP29, мы по праву считаем ее успехом. Ее назвали «Бакинским прорывом», потому что нам удалось достичь многих целей. Я не хочу упоминать их все, но основными достижениями являются создание Фонда для возмещения потерь и ущерба, увеличение финансирования развивающихся стран со 100 до 300 миллиардов долларов, а также, то, что после более чем 10 лет переговоров углеродный рынок начал функционировать.

Таким образом, это наш вклад как принимающей страны, как ответственного игрока на энергетическом рынке и как страны, которая всегда ставит реалистичные цели и способна объединять разных игроков.

Одной из наших задач на COP29 было наведение мостов между Глобальным Югом и Глобальным Севером, и нам удалось это сделать, установить больше доверия между развитыми странами, которые являются крупнейшими загрязнителями окружающей среды, и теми странами, которые страдают от этого, и для них это экзистенциальная угроза.

Итак, у нас есть специальный финансовый пакет для малых островных развивающихся государств (SIDS), о котором было объявлено на COP29, и мы продолжаем наши усилия, чтобы помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке.

Я хотел бы еще раз поприветствовать всех наших гостей и пожелать успехов в работе «Бакинской энергетической недели».

Спасибо.