Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Душанбе

БАКУ /Trend/ - 4 июня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов по приглашению премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзоде прибыл с рабочим визитом в Душанбе для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.

Об этом в среду Trend сообщили в Кабмине Азербайджана.

Отмечается, что в международном аэропорту Душанбе Али Асадова встретили заместитель премьер-министра Республики Таджикистан, сопредседатель Межправительственной совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Таджикистаном Усмонали Усмонзода и другие официальные лица.

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