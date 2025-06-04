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Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Душанбе

Политика Материалы 4 июня 2025 15:18 (UTC +04:00)
Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Душанбе
Фото: Кабинет Министров Азербайджанской Республики

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - 4 июня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов по приглашению премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзоде прибыл с рабочим визитом в Душанбе для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.

Об этом в среду Trend сообщили в Кабмине Азербайджана.

Отмечается, что в международном аэропорту Душанбе Али Асадова встретили заместитель премьер-министра Республики Таджикистан, сопредседатель Межправительственной совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Таджикистаном Усмонали Усмонзода и другие официальные лица.

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