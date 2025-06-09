МИД Азербайджана ответил на ложные высказывания помощника президента РФ Мединского

БАКУ /Trend/ - Вызывает сожаление и удивление заявление помощника президента Российской Федерации Владимира Мединского в интервью телеканалу Russia Today 9 июня, в котором искажаются факты относительно прошлого армяно-азербайджанского конфликта и представлен Карабахский регион как спорная территория.

Как передает Trend, об этом заявил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде, комментируя заявления помощника президента России Владимира Мединского относительно прошлого армяно-азербайджанского конфликта.

"Удивительно, но помощник президента Российской Федерации и председатель Межведомственной комиссии по историческому образованию в России Мединский не знает, что Карабах никогда не был спорной территорией. Мы хотели бы напомнить, что Карабах – это исконная земля Азербайджана. Россия сама признавала и признает Карабах территорией Азербайджана.

При этом сомнительным моментом является то, что помощник президента страны — сопредседателя Минской группы либо не понимает, либо не хочет понимать позицию своего государства по данному вопросу.

К сожалению, помощник президента России сравнивает российско-украинскую войну с ситуацией в Карабахе. Такое сравнение неуместно, поскольку Азербайджан никогда не нарушал территориальную целостность ни одной страны и не вел агрессивную войну против какой-либо страны. В 2020 и 2023 годах Азербайджан провел Отечественную войну и антитеррористические мероприятия на своих суверенных и международно признанных территориях. 44-дневная Отечественная война и антитеррористические мероприятия 2023 года, длившиеся менее 1 дня, привели к полной победе Азербайджана и поражению Армении, а армянская оккупация была прекращена в соответствии с нормами и принципами международного права.

Наш совет господину Мединскому не наносить вред межгосударственным отношениям, делая ложные заявления по вопросам, которые находятся вне его юрисдикции", - сказал Гаджизаде.