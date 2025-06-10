В Азербайджане будет отмечено 130-летие со дня рождения академика Мустафы Топчибашева - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О проведении 130-летия со дня рождения академика Мустафы Топчибашева».

Как сообщает во вторник Trend, согласно распоряжению, Национальной Академии наук Азербайджана совместно с министерством здравоохранения Азербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 130-летию со дня рождения академика Мустафы Топчибашева, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

В распоряжении говорится, что в августе 2025 года исполняется 130 лет со дня рождения одного из основателей Академии наук Азербайджанской Республики, выдающегося ученого и известного общественного деятеля, доктора медицинских наук, действительного члена Академии медицинских наук СССР, лауреата Государственной премии СССР, заслуженного деятеля науки, академика Мустафы Агабек оглу Топчибашева.

"Академик Мустафа Топчибашев, создавший своей многогранной и насыщенной деятельностью яркий образец интеллигентности, является личностью, обладавшей большим авторитетом. Он принес весомые достижения азербайджанской медицинской науке, внес исключительный вклад в построение на современных основах системы медицинского образования и здравоохранения. Мустафа Топчибашев является одним из основоположников хирургической научной школы в республике. Комплексное изучение технологий лечения и хирургических проблем в различных областях медицины было основным направлением фундаментальных исследований ученого-новатора. С именем Мустафы Топчибашева тесно связано применение оригинальных методов лечения, широко распространенных в практической хирургии, и достойное представление азербайджанской хирургии в международном масштабе", - отмечается в документе.