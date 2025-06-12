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Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в области военной медицины (ФОТО)

Политика Материалы 12 июня 2025 10:02 (UTC +04:00)
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в области военной медицины (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась встреча представителей медицинских служб министерств обороны Азербайджана и Грузии, посвященная вопросам двустороннего сотрудничества в области военной медицины.

Об этом в четверг сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

"На встрече грузинской делегации был представлен брифинг об организации медицинской службы в армии Азербайджана, а также о военно-медицинском обеспечении.

Делегации провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области военной медицины, а также по ряду тем, представляющих взаимный интерес.

В рамках встречи гости также посетили Главный клинический госпиталь министерства обороны, Центральные военную и стоматологическую поликлиники, Военно-медицинский факультет, Центр судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, а также дом отдыха министерства обороны", - отмечается в информации ведомства.

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Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в области военной медицины (ФОТО)
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в области военной медицины (ФОТО)
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в области военной медицины (ФОТО)
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в области военной медицины (ФОТО)
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в области военной медицины (ФОТО)
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в области военной медицины (ФОТО)
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в области военной медицины (ФОТО)
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в области военной медицины (ФОТО)
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