БАКУ /Trend/ - Одним из величайших испытаний, с которыми столкнулся азербайджанский народ в современной истории, стали трагедии и политические кризисы, произошедшие после ухода великого лидера Гейдара Алиева из политической власти. В октябре 1987 года Гейдар Алиев подал в отставку в знак протеста против политики Политбюро ЦК Коммунистической партии Советского Союза и генерального секретаря Михаила Горбачева. Вскоре после его отставки армянские националисты выступили с требованием вывести бывшую Нагорно-Карабахскую автономную область из состава Азербайджана и передать ее Армении. Если бы Гейдар Алиев был у власти, армянские националисты не осмелились бы на такие попытки.

Первые годы независимости и правление ПНФА-Мусават

Некомпетентное управление страной ПНФА-Мусават в первые годы независимости Азербайджана вызвало серьезные проблемы в стране. Не было системы государственного управления, вооруженные отряды усиливали сепаратистские тенденции в разных частях страны, и это обстоятельство поставило ее лицом к лицу с угрозой гражданской войны. Думая лишь о том, как остаться у власти, тандем ПНФА-Мусават, пренебрегая интересами народа и разграбив государственную собственность, довел страну до плачевного положения.

Спасительная миссия Гейдара Алиева

Великий лидер Гейдар Алиев, вернувшись в Баку в июне 1993 года по настоянию азербайджанского народа, видевшего его как единственного лидера, способного спасти Азербайджан в сложившейся ситуации, избавил страну от настигших ее бед. Под его руководством в стране был наведен порядок, создана регулярная армия, заложены основы экономического развития.

15 июня - День национального спасения

15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики, и эта дата вошла в историю как день, когда Азербайджан был спасен от глубокого кризиса. Этот день стал поворотным в истории независимости Азербайджана и был объявлен Милли Меджлисом Днем национального спасения.

Сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан превратился в динамично развивающееся государство с растущим международным авторитетом. Победа страны в 44-дневной Отечественной войне 2020 года также является логическим результатом этого политического курса.

15 июня - День национального спасения, останется в истории как поворотный момент на пути к независимости и развитию Азербайджана и будет связан с именем великого лидера Гейдара Алиева. Этот день символизирует спасительную миссию великого лидера Гейдара Алиева и сплочение азербайджанского народа вокруг него. Азербайджанский народ всегда будет свято чтить светлую память великого лидера Гейдара Алиева и продолжать передавать его политическое наследие будущим поколениям.

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