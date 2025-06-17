Обсуждены парламентские связи между Азербайджаном и Северной Македонией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17-го июня спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу со спикером Ассамблеи Республики Северная Македония Афримом Гаши, находящимся в Азербайджане с официальным визитом.

Как сообщили Trend в Милли Меджлисе, вначале спикер Ассамблеи Республики Северная Македония ознакомился с залом пленарных заседаний Милли Меджлиса.

Затем гости посетили Музей Гейдара Алиева в Милли Меджлисе.

Спикер Ассамблеи Республики Северная Македония Африм Гаши оставил запись в Книге памяти.

Во время встречи спикер Сахиба Гафарова выразила удовлетворение развитием связей между нашими странами во всех направлениях за 30 лет, прошедших с установления дипломатических отношений, добавив, что межгосударственные связи базируются на искренней дружбе и взаимном уважении. Подчеркнув значимость визита гостя, спикер парламента отметила, что это первый визит главы парламента, а также выразила уверенность в том, что данный визит придаст импульс углублению связей между двумя странами и их законодательными собраниями. Как было отмечено, участие делегации Ассамблеи Северной Македонии в 65-й Генеральной Ассамблее Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества в русле визита в нашу страну важно для дальнейшего укрепления сотрудничества.

В ходе беседы обсуждались текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Северной Македонией, которые охватывают политическую, экономическую, культурно-гуманитарную, образовательную и научную сферы. Была подчёркнута исключительная роль встречных визитов на различных уровнях в укреплении межгосударственных связей, а также отмечена значимость официального визита Президента Республики Северная Македония Горданы Силяновской-Давковой в нашу страну в марте этого года и проведённых во время этого визита плодотворных обсуждений. Спикер Сахиба Гафарова с удовлетворением вспомнила встречу с высокой гостьей, указав на важность этого визита для развития межгосударственных отношений.

Далее на встрече отмечалась важность взаимодействия между парламентами как одного из ключевых факторов, оказывающих существенного влияние на двусторонние и многосторонние отношения между Азербайджаном и Северной Македонией. Было отмечено значение интенсификации контактов между рабочими группами по межпарламентским связям, действующими в законодательных органах, а также углубления сотрудничества между профильными комитетами и аппаратами парламентов, и проведения обмена опытом в области законотворчества.

Спикер Ассамблеи Республики Северная Македония Африм Гаши выразил удовлетворение своим первым официальным визитом в нашу страну и пребыванием в Милли Меджлисе, также добавив, что он восхищён Баку. Он отметил экономические достижения и высокую динамику развития, достигнутые Азербайджаном в последние годы. По словам спикера Гаши, Северная Македония проводит политику расширения связей с дружественными странами; он отметил, что Азербайджан – одна из стран, имеющих важное геополитическое значение в своём регионе, в связи с чем он озвучил заинтересованность в углублении сотрудничества с нашей страной. Африм Гаши добавил, что рост межпарламентских связей будет способствовать интенсификации контактов между правительствами, увеличению числа встречных визитов и встреч, а это, в свою очередь, приведёт к сближению наших народов, обладающих схожей историей и ценностями, и к углублению отношений между странами. Было сказано и то, что углубление двусторонних отношений не только укрепит связи между нашими странами, но и внесёт вклад в укрепление региональных мира, стабильности и среды для сотрудничества.

В продолжение беседы спикер Милли Меджлиса, говоря об исторической Победе, одержанной Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне, подчеркнула, что наша страна положила конец 30-летней оккупации со стороны Армении, восстановив свою территориальную целостность и суверенитет. Она упомянула о том, что Азербайджан долгие годы сталкивался с нарушениями норм и принципов международного права, а также с применением двойных стандартов, однако в 2020-м году самостоятельно обеспечил выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и устранил оккупацию. Кроме того, на встрече была представлена информация о ситуации в регионе в постконфликтный период и о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобождённых от оккупации территориях. Спикер подчеркнула, что Азербайджан выступает за мир, и что достижение мира будет способствовать обеспечению устойчивой стабильности и безопасности в регионе.

Гостей также проинформировали об истории, структуре и деятельности Милли Меджлиса.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!