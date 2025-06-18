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Участники заседания ПА ОЧЭС посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана (Дополнено)

Политика Материалы 18 июня 2025 15:08 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Участники 65-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) и ПА ОЧЭС Сахиба Гафарова во время выступления на 65-й пленарной сессии в Баку.

Заявив, что в рамках мероприятия участники Парламентской ассамблеи посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана, председатель Милли Меджлиса сказала, что гости смогут воочию увидеть разрушительные последствия 30-летней оккупации Арменией международно признанных территорий Азербайджана.

В то же время, они станут свидетелями масштабных работ по восстановлению и благоустройству, проводимых на этих территориях.

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