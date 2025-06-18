Участники заседания ПА ОЧЭС посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Участники 65-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) и ПА ОЧЭС Сахиба Гафарова во время выступления на 65-й пленарной сессии в Баку.

Заявив, что в рамках мероприятия участники Парламентской ассамблеи посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана, председатель Милли Меджлиса сказала, что гости смогут воочию увидеть разрушительные последствия 30-летней оккупации Арменией международно признанных территорий Азербайджана.

Она отметила, что в то же время, они станут свидетелями масштабных работ по восстановлению и благоустройству, проводимых на этих территориях.

Спикер заявила, что Азербайджан всегда придавал большое значение диалогу на государственном уровне, мирному сосуществованию и международному сотрудничеству. По ее словам, сегодня Баку становится местом, где рождаются идеи, происходит обмен опытом, совместно ищутся решения, которые могут изменить регион к лучшему.

Сахиба Гафарова особо отметила, что успешная организация Азербайджаном этого важного международного форума стала возможной благодаря дальновидному и стратегически успешному политическому курсу, проводимому под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Было подчеркнуто, что именно под руководством главы государства Азербайджану удалось сохранить внутреннюю стабильность, восстановить справедливость, обеспечить устойчивое развитие, стать динамичной, уверенной в себе и влиятельной страной. Председатель Милли Меджлиса отметила, что сегодня Азербайджан - это государство, которое справляется как с современными вызовами, так и активно формирует региональную и глобальную повестку дня, защищает и поощряет мир, развитие и равноправное сотрудничество.

С.Гафарова напомнила, что после Второй мировой войны Азербайджан стал единственной страной, которая освободила оккупированные земли и восстановила территориальную целостность.

Она подчеркнула, что роль ОЧЭС в регионе поистине уникальна.

"Эта организация объединяет страны от Балкан до Кавказа, от Черного моря до Каспийского моря. Нас объединяет общая история, культура, экономические интересы, а главное - общее стремление к миру и развитию.

Дискуссии, проводимые в рамках Парламентской ассамблеи, будут основаны на важных принципах - демократии, взаимном уважении и доверии, чтобы решения не остались на словах, необходимо предпринимать конкретные шаги, выдвигать реальные инициативы, способные изменить жизнь людей. Диалог должен превращаться в политику, а политика - в реальные действия", - сказала она.

Спикер отметила важность укрепления сотрудничества между парламентами, содействия гармонизации законодательных актов, которые будут способствовать устойчивому развитию, и укрепления верховенства закона.

Подчеркнуто, что необходимо перейти от слов к конкретным, эффективным, прозрачным и долгосрочным механизмам сотрудничества с особым вниманием к устойчивому развитию. Отмечена важность создания таких механизмов, которые не только ответят на вызовы сегодняшнего дня, но и проложат путь в будущее. По словам спикера, сегодняшние решения должны носить не только оперативный, но и стратегический характер. Цифровизация, инновации, зеленая экономика - все это должно стать ключевыми направлениями повестки сессии. Спикер также отметила важность сотрудничества в сфере культуры, подчеркнув, что культурные связи являются настоящим мостом между людьми. Кроме того, обмен студентами, совместные проекты и сохранение исторического наследия еще больше сближают народы, ведь культура - это язык, понятный всем, независимо от границ и взглядов.

"Одним из важных вопросов является искусственный интеллект. Он уже влияет на экономику, образование, здравоохранение и государственное управление. Поэтому необходимо разработать общую этическую и правовую базу, поощрять совместные исследования и совместно работать над обеспечением равного доступа к искусственному интеллекту для всех стран региона.

Азербайджан всегда поддерживал сотрудничество и партнёрство, выгодные для всех, делясь опытом и возможностями для достижения успехов. Энергетические проекты и стратегические трубопроводы Азербайджана играют ключевую роль в энергетической безопасности региона. Инвестиции в транспортную инфраструктуру сделали страну важным транспортным узлом Евразии, обеспечивая связь между Востоком и Западом", - сказала спикер.

По ее словам, проекты по развитию коридора "зеленой" энергии Каспий-Черное море-Европа позволят экспортировать большие запасы "зеленой" энергии Каспия в Европу, внесут вклад в повестку дня зеленого развития стран.

В заключение Сахиба Гафарова еще раз выразила уверенность в том, что 65-я сессия ПА ОЧЭС откроет новую страницу в сотрудничестве, и пожелала успехов в работе мероприятия.

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