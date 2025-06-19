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Реализуемые Россией и Азербайджаном проекты имеют хорошее наполнение - Владимир Путин

Политика Материалы 19 июня 2025 03:28 (UTC +04:00)
Реализуемые Россией и Азербайджаном проекты имеют хорошее наполнение - Владимир Путин

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Товарооборот между Россией и Азербайджаном в прошлом году увеличился на 7 процентов. Это неплохой показатель.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос председателя Правления АЗЕРТАДЖ Вугара Алиева.

«У нас хорошие проекты - Север-Юг и несколько других хороших направлений - в логистике, в сфере производства, судостроения. Мы готовы загружать бакинский завод нашими заказами. Там есть над чем работать, они имеют хорошее наполнение. Надеюсь, что мы все это будем реализовывать», - сказал глава российского государства.

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