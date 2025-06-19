Военные специалисты Азербайджана и Узбекистана обменялись мнениями о применении ИИ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом военного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном, в Баку состоялась рабочая встреча военных специалистов обеих стран в области связи и информационных технологий.

Об этом в четверг сообщили Trend в минобороны Азербайджана.

"Стороны подробно обсудили вопросы, касающиеся систем связи, информационно-коммуникационных технологий, построения серверной инфраструктуры, а также применения искусственного интеллекта.

В ходе встречи были рассмотрены различные аспекты двустороннего сотрудничества и даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

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