СГБ Азербайджана провела операцию, задержан глава ИВ (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:17)
БАКУ /Trend/ - Стало известно, в каких противоправных действиях обвиняются должностные лица, задержанные в ходе операции Службы государственной безопасности (СГБ) в Гахском районе.
Как сообщает Trend, в отношении главы Исполнительной власти Гахского района Мусы Шакилиева ведутся следственные действия по фактам злоупотребления должностными полномочиями, хищения и других коррупционных преступлений.
Расследование ведется в Службе государственной безопасности.
Отметим, что вместе с главой Исполнительной власти задержаны также его заместители и еще несколько человек.
15:17
Служба государственной безопасности провела операцию в Гахском районе.
По информации Trend, в ходе операции был задержан глава Исполнительной власти Гахского района Муса Шакилиев.
Отметим, что он был назначен на эту должность в 2010 году.