СГБ Азербайджана провела операцию, задержан глава ИВ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Стало известно, в каких противоправных действиях обвиняются должностные лица, задержанные в ходе операции Службы государственной безопасности (СГБ) в Гахском районе.

Как сообщает Trend, в отношении главы Исполнительной власти Гахского района Мусы Шакилиева ведутся следственные действия по фактам злоупотребления должностными полномочиями, хищения и других коррупционных преступлений.

Расследование ведется в Службе государственной безопасности.

Отметим, что вместе с главой Исполнительной власти задержаны также его заместители и еще несколько человек.

15:17

Служба государственной безопасности провела операцию в Гахском районе.

По информации Trend, в ходе операции был задержан глава Исполнительной власти Гахского района Муса Шакилиев.

Отметим, что он был назначен на эту должность в 2010 году.