Резкое изменение ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке вызывает беспокойство - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ – 21 июня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие и выступил на внеочередном заседании, организованном в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе выступления была подчеркнута обеспокоенность резким изменением ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке в результате израильско-иранского конфликта, который угрожает жизни мирных жителей, а также региональной и международной стабильности. Подчёркнуто, что такая ситуация является неприемлемой.

Отмечено, что ущерб, нанесённый гражданской и ядерной инфраструктуре на территории Ирана — страны, с которой Азербайджан связывают тесные этнические и культурные связи, а также добрососедские отношения, основанные на нормах международного права, в частности принципах суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, — вызывает особую обеспокоенность с точки зрения серьёзной угрозы гражданскому населению и окружающей среде в региональном масштабе.

Была подчёркнута важность недопущения шагов, которые могут ещё больше усугубить текущую ситуацию.

В выступлении прозвучал призыв к предотвращению очередного затяжного вооружённого конфликта в регионе, охваченном кризисами и противостояниями, к немедленному прекращению всех военных операций и к возобновлению дипломатического процесса, основанного на нормах и принципах международного права.