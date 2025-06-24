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Президент Ильхам Алиев: За последние 20 лет мы, можно сказать, с нуля построили энергетическую систему Азербайджана

Политика Материалы 24 июня 2025 10:12 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: За последние 20 лет мы, можно сказать, с нуля построили энергетическую систему Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Мингячевир, как энергетический центр, имеет богатую историю, и сформированный здесь мощный кадровый потенциал, конечно же, позволяет нам и сегодня добиваться успехов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия электростанции «8 Ноября» в Мингячевире.

«За последние 20 лет мы, можно сказать, с нуля построили энергетическую систему Азербайджана. В различных уголках нашей страны построены новые электростанции. В то же время в Мингячевире также проведены работы по реконструкции», - подчеркнул глава государства.

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