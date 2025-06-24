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Азербайджан избран председателем Бюро Комитета постоянных представителей программы ООН по окружающей среде (Дополнено)

Политика Материалы 24 июня 2025 15:17 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - 24 июня 2025 года в рамках Комитета постоянных представителей программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) (Committee of the permanent Representatives - UNEP CPR) Азербайджан впервые был избран председателем Бюро ЮНЕП.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

"Председательство Азербайджана в Бюро CPR будет охватывать период с 2025 по 2027 годы. Бюро ЮНЕП является постоянно действующим основным органом Ассамблеи ООН по окружающей среде, членами которой являются 193 государства, определяющие приоритеты в международной плоскости по вопросам, связанным с окружающей средой. Бюро ЮНЕП выполняет ряд важных функций при подготовке решений Ассамблеи по глобальной экологической политике и нормам. Председательство Азербайджана в Бюро будет представлять посол страны в Кении и постоянный представитель в ЮНЕП Султан Гаджиев.

Отметим, что сотрудничество с ЮНЕП Азербайджана, который в ноябре 2024 года провел COP29, еще больше укрепив свой международный авторитет глобальной деятельностью и инициативами в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата, динамично развивается. Избрание страны в качестве председателя, а также утверждение кандидатуры Азербайджана для проведения "Всемирного дня окружающей среды" (WED2026), который состоится в 2026 году, демонстрируют перспективы развития данного сотрудничества", - отмечается в информации ведомства.

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