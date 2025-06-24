Милли Меджлис поздравил Президента Ильхама Алиева с 26 ==== (Дополнено)

Милли Меджлис поздравил Президента Ильхама Алиева с 26 июня - Днем Вооруженных сил (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис поздравил Президента Ильхама Алиева с 26 июня - Днем Вооруженных сил.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщила председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента.

"В связи с Днем Вооруженных сил мы от всей души поздравляем победоносного Верховного главнокомандующего, героических солдат и офицеров Вооруженных сил, а также всех наших военнослужащих, желаем им новых успехов в выполнении их почетных миссий по защите национальных интересов и военной безопасности Азербайджана", - отметила спикер.