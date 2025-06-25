Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Азербайджане утвержден План действий по повышению качества профессионального образования в учреждениях отбывания наказания на 2025–2030 гг.

Политика Материалы 25 июня 2025 13:00 (UTC +04:00)
В Азербайджане утвержден План действий по повышению качества профессионального образования в учреждениях отбывания наказания на 2025–2030 гг.

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Плана действий по повышению качества профессионального образования и совершенствованию существующей инфраструктуры в учреждениях отбывания наказания на 2025–2030 годы", сообщает в среду Trend.

"Руководствуясь пунктами 3 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях повышения качества профессионального образования в учреждениях отбывания наказания, а также обеспечения социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания, постановляю:

1. Утвердить «План действий по повышению качества профессионального образования и совершенствованию существующей инфраструктуры в учреждениях отбывания наказания на 2025–2030 годы» (далее – План действий).

2. Министерству юстиции Азербайджанской Республики:

2.1. Координировать реализацию мер, предусмотренных в Плане действий;

2.2. Раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о реализации Плана действий.

3. Мониторинг и оценку реализации мер, предусмотренных в Плане действий, осуществлять Центру анализа экономических реформ и коммуникации по заказу Кабинета Министров Азербайджанской Республики.

4. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения",- говорится в распоряжении главы государства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости