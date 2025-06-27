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Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Польши (ФОТО)

Политика Материалы 27 июня 2025 11:24 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Польши (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 27 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Польша в нашей стране Павла Радомского.

Как сообщает Trend, посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства подчеркнул наличие большого потенциала для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Польшей по многим направлениям, выразил удовлетворение развитием двусторонних связей в политической и экономической сферах.

Отметив, что Польша является членом Европейского Союза, Президент Ильхам Алиев коснулся значимости взаимодействия наших стран и в направлении сотрудничества Азербайджан - Европейский Союз. Глава государства сказал, что состоявшиеся в последнее время контакты высокого уровня между Азербайджаном и Европейским Союзом создали условия для открытия новой страницы в двусторонних отношениях.

Посол передал главе государства приветствия Президента Республики Польша Анджея Дуды.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия, попросил передать и его приветствия Анджею Дуде.

Отметив, что стал свидетелем развития Баку, Павел Радомский сказал, что посетил наши освобожденные от оккупации земли. Посол подчеркнул, что проводимые там широкомасштабные созидательные работы, а также природа этих территорий произвели на него глубокое впечатление.

В ходе беседы было отмечено значение деятельности Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и рабочих групп по межпарламентским связям в расширении двусторонних отношений.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной и других сферах.

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Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Польши (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Польши (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Польши (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Польши (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Польши (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Польши (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Польши (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Польши (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Польши (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Польши (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Польши (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Польши (ФОТО)
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