Состоялась церемония открытия IX совещания руководителей органов дипломатической службы (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Университете АДА 7 июля состоялась церемония открытия IX совещания руководителей органов дипломатической службы на тему «Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы».

Об этом сообщило министерство иностранных дел, передает Trend.

На церемонии открытия выступили ректор Университета АДА Хафиз Пашаев, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

В ходе выступлений говорилось о ряде направлений внешней политики Азербайджана и проделанной работе в сферах экономики, безопасности, энергетики, культуры, коммуникаций и планах на будущее, были проанализированы нынешняя обстановка в регионе, где расположена наша страна, и ситуация в сфере международной безопасности.

На церемонии открытия рассматривались вопросы расширения повестки двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках региональных и международных организаций, новые направления внешней политики и посредничество нашей страны, усилия в области климатической дипломатии и будущие планы в этом направлении.

Затрагивались текущая ситуация в регионе в постконфликтный период, масштабные строительно-восстановительные работы, проводимые на освобожденных территориях, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Была подчеркнута важность устранения вызовов, угрожающих мирному процессу, в том числе территориальных претензий к нашей стране, отраженных в конституции Армении.

В рамках совещания, которое продолжится до 9 июля, предусмотрены панельные сессии по двусторонней и многосторонней дипломатии, экономической, климатической, энергетической дипломатии, связности, судебным разбирательствам, гуманитарной и культурной дипломатии, содействию международному развитию, внешнеполитической коммуникации, парламентской дипломатии, международным договорам, диаспорской деятельности, а также повышению эффективности деятельности органов дипломатической службы.

9 июля, в день профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы Азербайджанской Республики, совещание продолжится специальной сессией в городе Ханкенди.

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