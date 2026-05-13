Next group of ex-IDPs receives house keys in Azerbaijan's Zangilan city (PHOTO) (UPDATE)

Title changed
Details added: first version posted on 07:51
BAKU, Azerbaijan, May 13. The next group of former internally displaced persons (IDPs) has been relocated to Zangilan city, and the families who arrived in the city were presented with the keys to their houses, Trend reports.
The ceremony of presenting the keys was attended by employees of the Special Representation of the President of Azerbaijan in Jabrayil, Gubadli and Zangilan districts, the State Committee for Refugees and Internally Displaced Persons, and other officials.
At this stage, 235 people, including 97 families, were resettled in Zangilan city. Prior to that, they had temporarily settled in dormitories, sanatoriums, camps, unfinished buildings and administrative buildings in various areas of the country.
13:55
The next resettlement process has taken place in Shukurbeyli village of the liberated Jabrayil district, Trend reports.
The families who arrived in the village were presented with the keys to their houses.
The ceremony of presenting the keys was attended by employees of the Special Representation of the President of Azerbaijan in Jabrayil, Gubadli and Zangilan districts, the State Committee for Refugees and Internally Displaced Persons, and other officials.
At this stage, 419 people, including 97 families, were resettled in the Shukurbeyli village. Prior to that, they had temporarily settled in dormitories, sanatoriums, camps, unfinished buildings and administrative buildings in various areas of the country.
07:51
On May 13, another resettlement convoy was sent to the city of Zangilan and the village of Shukurbeyli in the Jabrayil district of Azerbaijan, Trend reports.
The resettled families are those who had been temporarily accommodated in various regions of the republic, mainly in dormitories, sanatoriums, and administrative buildings.
At this stage, 59 families consisting of 235 people are being relocated to Zangilan city, 97 families consisting of 419 people to Shukurbeyli in the Jabrayil district.
The Great Return process to Azerbaijan's liberated territories continues in line with the instructions of President Ilham Aliyev.
Zəngilan şəhərinə köçən daha 59 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub (FOTO) (YENİLƏNİB)
Bakı. Trend:
İşğaldan azad olunan Zəngilan şəhərinə növbəti köç prosesi gerçəkləşib.
Trend xəbər verir ki, Zəngilana çatan ailələrə evlərinin açarları təqdim olunub.
Açarların təqdim olunması mərasimində Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, bu mərhələdə Zəngilan şəhərinə 59 ailə olmaqla, 235 nəfər köçürülüb. Onlar respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, düşərgə, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
13:55
İşğaldan azad olunan Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç prosesi gerçəkləşib.
Trend xəbər verir ki, Şükürbəyli kəndinə çatan ailələrə evlərinin açarları təqdim olunub.
Açarların təqdim olunması mərasimində Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 97 ailə olmaqla, 419 nəfər köçürülüb. Onlar respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, düşərgə, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
07:18
Zəngilan və Cəbrayıla köç karvanı yola salınıb.
Trend xəbər verir ki, mayın 13-də Zəngilan şəhərinə və Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə köç karvanı yola salınıb.
Köçürülənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən, yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələrdir.
Bu mərhələdə Zəngilan şəhərinə 59 ailə-235 nəfər, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 97 ailə-419 nəfər köçürülüb.