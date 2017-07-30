Украинцы стали лучшими в командном и индивидуальном соревнованиях по стрельбе в Баку

30 июля 2017 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - Украинский стрелок Павло Коростылёв завоевал "золото" на соревнованиях по стрельбе из стандартного пистолета на дистанции 25 метров среди мужчин в Баку.

Второе место занял немец Кристиан Рейтц, бронзовая медаль досталась российскому спортсмену Алексею Климову.

Азербайджанский спортсмен Руслан Лунев занял седьмое место.

Сборная Украина также стала лучшей в командном соревновании по стрельбе из стандартного пистолета на дистанции 25 метров среди мужчин. Серебряную медаль завоевали французские спортсмены, третье же место заняла сборная России.

Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.

Azernews Newspaper
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